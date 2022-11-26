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Аналітики ISW пояснили, чому Кремль почав частіше обмінювати полонених

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Москва, Субота 26 листопада 2022 07:15
Аналітики ISW пояснили, чому Кремль почав частіше обмінювати полонених Фото: Аналітики ISW пояснили, чому Кремль почав частіше обмінювати полонених (Getty ImageS)
Автор: Артур Родивилов

РФ, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, щоб угамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут вважає, що російське міністерство оборони, ймовірно, збільшило частоту обмінів військовополоненими, щоб пом'якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах щодо повернення російських військовополонених.

ISW зазначає, що російські та українські джерела повідомили про три обміни полоненими за період із 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.

Аналітики інституту вважають, що частота обмінів військовополоненими за останні кілька днів сама по собі є переломним моментом, оскільки в останні місяці російське міністерство оборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і критикувало явну неповагу до своїх військовополонених.

"Збільшення частоти обмінів військовополоненими, ймовірно, частково покликане зняти невдоволення російських блогерів, які повідомляли про останню серію обмінів щодо нейтрального тону", - йдеться в повідомленні інституту.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону ще 35 військових та одного цивільного.

Президент Володимир Зеленський висловився про звільнення 50 військових із російського полону в рамках обміну 24 листопада. Глава держави наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб повернути всіх, кого утримують окупанти.

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