ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная: карты боев

Контрнаступление на западе Луганской области

26 ноября российские войска продолжают оборону от контрнаступления украинских войск на линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска ведут активную оборону к северо-западу от Сватового в направлении Купянска и к западу от Кременной в направлении Лимана.

Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские войска отразили украинские атаки на Коломыйчиху и Площадку. Луганский областной председатель Сергей Гайдай отметил, что украинские войска продолжают добиваться успехов вокруг Сватового и Кременной, частично из-за низкого качества и несогласованности действующих в этом районе мобилизованных российских новобранцев. Он добавил, что украинские войска дополнительно обороняются от постоянных атак России на Белогоровку, что в 10 км к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжают наступательные действия вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы возле Бахмута, в районе Опытного, Соледара, Бахмутского и Яковлевки. Российский военный блоггер опубликовал контрольную карту местности, утверждая, что российские войска контролируют Опытное, хотя ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. Российские и украинские источники продолжают утверждать, что грязная погода замедляет операции в районе Бахмута. В то же время российский военный блоггер заявил, что на южной окраине Бахмута продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Также русские войска продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян в 23 км юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Красногоровки и Невельского. По словам одного из российских военных блоггеров, войска оккупантов также продолжили наступление в направлении Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Кроме этого, на видео с геолокацией, опубликованном 26 ноября, видно, как украинские войска наносят удары по наступающим российским танкам юго-западнее Новоселовки Второй, что в 9 км от Авдеевки.

Аналитики утверждают, что российские войска продолжают вести оборонные действия на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей. Министерство обороны России заявило, что российские силы отразили украинские контратаки в пределах близ Никольского и Времивки на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили обычные артиллерийские и авиаудары вдоль линии столкновения в Донецкой и Запорожской областях.

Ситуация на Юге

Российские войска продолжают строительство укреплений в восточной части Херсонской области и ведут обычный артиллерийский огонь по районам на правом берегу реки Днепр. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска укрепляют свои позиции вдоль неопределенной береговой линии, вероятно, имея в виду к побережью Черного моря и готовят оборону в глубину.

Сообщается, что российские войска перемещают системы РСЗО и С-300 ближе к Херсону, что указывает на то, что российские войска могут намерены увеличить темпы ракетных и зенитных ракетных ударов по наземным целям к северу от реки Днепр в ближайшие дни. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы обстреляли Херсон, Антоновку, Чернобаевку и Берислав – все на правом берегу Днепра.

Украинские войска продолжают наносить удары по сосредоточению российских войск и военных средств в российских тыловых районах на юге Украины. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска нанесли удары по составу боеприпасов в Мелитополе - ранены 50 российских военнослужащих, и по двум складам в Васильевском районе - ранены 130 человек и уничтожены 7 единиц техники. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 25 ноября украинские войска нанесли удар по российскому составу боеприпасов в Михайловке на северной окраине Мелитополя. Российский военный блоггер также утверждает, что украинские войска нанесли удары по Чаплинке и Скадовску.

Также в этот день россияне продолжили обстреливать Днепр, Гуляйполе, Очаков, Никополь и Марганец.