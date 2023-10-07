ЗСУ продовжують контрнаступ та має просування на південь від Бахмута в районі Андріївки, - ISW

Бої під Бахмутом

Українські військові продовжують тиснути на ворога на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там нещодавно були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Варто зазначити, минулого тижня ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.

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