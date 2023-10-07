UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ продовжують контрнаступ та має просування на південь від Бахмута в районі Андріївки, - ISW

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Запеклі бої тривають у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. ЗСУ мають просування на захід Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Бої під Бахмутом

Українські військові продовжують тиснути на ворога на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там нещодавно були звільнені населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

Варто зазначити, минулого тижня ЗСУ повідомили про загострення бої біля залізниці під Бахмутом.

Як пояснювали військові, Андріївка та Кліщіївка розташовані на висоті, а сама залізниця - в низині, тому українські захисники можуть артилерією вражати російські підрозділи та техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ