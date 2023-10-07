ВСУ продолжают контрнаступление и имеет продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW

Бои под Бахмутом

Украинские военные продолжают давить на врага на южном фланге Бахмутского направления. Там недавно были освобождены населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом.

Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога – в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.

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