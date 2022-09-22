ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лиману) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що тривають активні бої у

Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України