ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лиману) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.
В ISW також вказують, що тривають активні бої у
Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України
Нагадаємо, наші воїни вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області.
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