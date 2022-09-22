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ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Лимана, - ISW

Фото: ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Лимана (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в

Кроме того, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины

Напомним,наши воины поразили 2 командных пункта врага в Херсоне и 2 пункта управления в области.

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