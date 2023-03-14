ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - пише пресслужба.
Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни намагаються прорватися в центр Бахмута.
Також агентство розповідало про те, чому Україна продовжує утримувати оборону міста попри застереження західних союзників.
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