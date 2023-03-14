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ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - пише пресслужба.

Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни намагаються прорватися в центр Бахмута.

Також агентство розповідало про те, чому Україна продовжує утримувати оборону міста попри застереження західних союзників.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяБахмутВійна в Україні