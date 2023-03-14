ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время Ставки была обсуждена актуальная ситуация на фронте.
"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", - пишет пресс-служба.
Во время заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами наших воинов и отдельно обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского, россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.
Также агентство рассказывало о том, почему Украина продолжает удерживать оборону города несмотря на предостережения западных союзников.
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