ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время Ставки была обсуждена актуальная ситуация на фронте. "Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", - пишет пресс-служба. Во время заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами наших воинов и отдельно обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.