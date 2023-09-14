ЗСУ "приземлили" ворожий БпЛА в Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування.

"В Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА SuperCam". - пише пресслужба командування.

Наразі інші подробиці не розкриваються, водночас варто зауважити, що в Запорізькій області востаннє було оголошено про повітряну тривогу з 16:21 по 18:01.

SuperCam

БпЛА налічує 11 моделей, які були розроблені для цивільного використання в сферах: нафтогазової промисловості, геодезії, картографії та інших.

Завдяки варіативності цільових навантажень й можливості виготовлення комплексу під індивідуальні вимоги - безпілотник застосовують й у військовій сфері з метою ведення повітряної розвідки та скидання засобів ураження.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, наші воїни ліквідували 620 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 270 тисяч одиниць особового складу.