ЗСУ працюють над тим, щоб відсунути росіян від Дніпра в Херсонській області, - Гуменюк

За її словами, зараз Сили оборони розраховують на постачання далекобійної зброї від партнерів, оскільки це буде "найрезультативніший вплив на росіян".

"Розуміємо, що лінія фронту проходить по Дніпру. І має відстань від армії РФ безпосередньо в районі кілометра на деяких ділянках, тому й обстріли досить щільні, близькі та можливі. Ми працюємо над тим, щоб знищувати їх запаси, зосередження техніки, щоб їм просто не було чого застосовувати, чим обстрілювати, і щоб відсунути їх", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти не мають спокою навіть на лівобережній частині області, яку вони вважали для себе основною позицією. Зараз ворог там маневрує та шукає спокійніші місця. Їхній морально-психологічний стан сильно похитнувся.

"Те, що у них речі зібрані і вже складені, ми вже говоримо відверто і спостерігаємо точно. У них дуже багато тих, хто тікає з позицій, вони самі вишукують своїх втікачів і тому посилюють поліцейські методи серед населення. Дезертирів свого війська вони шукають по житлових будинках та посадках", - уточнила Гуменюк.

Вона нагадала, що росіяни зараз облаштовують інженерні та оборонні споруди в Криму, а це також говорить про їхній можливий відступ у бік півострова.

За її словами, окупанти намагаються розподілитися та заглибитися, тобто відійти від лінії води лівого берега. Сам лівий берег вони щільно мінують.

"Ми результативно працюємо по їхніх спостережних постах, які вони залишають безпосередньо на березі, щоб бачити, що готують сили оборони. Минулої ночі ми відпрацювали результативно по блокпостах в районі Нової Каховки, там же накрили бліндаж з особовим складом і спостережний пост неподалік. А ще нищили близько 50 окупантів, 30 з них 200-ті, а 23 поранені", - розповіла Гуменюк