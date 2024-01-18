ЗСУ працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Херсонської області, - Гуменюк

"Ми можемо констатувати, що ворог не припиняє штурм на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися. За минулу добу нарахували шість таких штурмів, але всі вони були безуспішними для ворога", - сказала вона.

Гуменюк підтвердила, що ЗСУ працюють над розширенням плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. За її словами, цьому сприяють переваги погоди.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму, ця робота дуже важка. В часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона (робота, - ред.) відбувається у надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр - це суттєве досягнення", - заявила речниця.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває.

При цьому окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти.