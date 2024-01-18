ВСУ работают над расширением плацдарма на левобережье Херсонской области, - Гуменюк

"Мы можем констатировать, что враг не прекращает штурм на левом берегу наших позиций, пытаясь выбить нас из того плацдарма, где удалось закрепиться. За прошедшие сутки насчитали шесть таких штурмов, но все они были безуспешными для врага", - сказала она.

Гуменюк подтвердила, что ВСУ работают над расширением плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, этому способствуют преимущества погоды.

"Мы продолжаем работать над расширением плацдарма, эта работа очень тяжелая. Во времени она может показаться несколько замедленной, но она (работа, - ред.) происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях. Поэтому каждый метр - это существенное достижение", - заявила спикер.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.