ЗСУ пояснили заяву НАТО про "падіння Бахмута": не розуміють ситуацію до кінця

Пояснення слів генсека НАТО про Бахмут

"Хочу сказати, що остання війна з якою НАТО мав більш дотичні відносини - це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", - сказав Череватий.

На його переконання, НАТО фактично до кінця важко збагнути логіку війни, яка відбувається в Україні.

"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив Череватий.

Що сказав Столтенберг

Нагадаємо, вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив можливе падіння оборони Бахмута. За його словами, це нібито може статися найближчими днями.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг та наголосив, що це не обов’язково буде "переломним моментом" у війні.

Ситуація в Бахмуті

За даними представника східного угруповання військ Сергія Череватого, за минулу добу на Бахмутському напрямку росіяни завдали 128 ударів з усіх типів артилерії, а в районі Бахмута було 20 обстрілів.

"Всього 41 боєзіткнення відбулося по всій лінії фронту та 19 поблизу Бахмута. Було вбито 127 ворогів. 135 зазнало поранень різного ступеню", - сказав Череватий.

Він наголосив, що Бахмут залишається головним напрямком удару російських загарбників.