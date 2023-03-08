Столтенберг про Бахмут: є ймовірність його падіння найближчими днями

У НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмута. І це може статися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС з міністрами оборони.

Генсек НАТО наголосив, що це не обов’язково буде "переломним моментом" у російській загарбницькій війні. Однак, це свідчить про те, Росію "не можна недооцінювати" і треба продовжувати підтримувати Україну.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд євро", - додав Столтенберг.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що Україна продовжує боронити Бахмут, куди Росія кинула найбільше своїх сил та найпідготовленіші підрозділи.

Попри складну ситуацію головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський на засіданні Ставки 6 березня виступили за продовження оборони міста.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, для України важливі її люди, а тому оточення наших військових не можна допустити. Як також пояснив глава держави, водночас оборона міста дозволяє українській армії паралельно готувати контрнаступ.

Зазначимо, за даними ЗСУ, шляхи постачання у Бахмут не перерізані: військовим доставляють зброю, медикаменти, евакуюють поранених.

Тим часом у Пентагоні заявили, навіть якщо російським військовим вдасться захопити Бахмут, це не означатиме, що Москва відновить імпульс своїх річних військових зусиль.

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