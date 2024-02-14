В ЗСУ пояснили, що робитимуть, якщо РФ переріже основний логістичний шлях в Авдіївці

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції. На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання", - розповів Лиховій.

Ситуація в Авдіївці: в місті кілька днів тривають вуличні бої

За словами спікера, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, тому обстановка диктує певну зміну тактики, хоча "ситуація є динамічною, напруженою, але контрольованою".

"Ворог потроху в деякі дні включає бронєгрупи, в деякі дні він працює малими штурмовими групами. Наприклад, за вчора на одному з відрізків на Авдіївському напрямку ворог застосовував штурмові малі піхотні групи одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, що ведуться", - додав він.

Лиховій констатував, що РФ зосередила на Авдіївському напрямку близько 50 тисяч особового складу.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Загальні втрати росіян минулої доби на Таврійському напрямку в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

"Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї", - розповів Тарнавський.

Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Зазначимо, що загалом втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 14 лютого, склали 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 398 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 дронів, 39 ББМ та 66 артсистем.