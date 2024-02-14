В ВСУ объяснили, что будут делать, если РФ перережет основной логистический путь в Авдеевке

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час. Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удержать определенные позиции. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", - рассказал Лиховий.

Ситуация в Авдеевке: в городе несколько дней продолжаются уличные бои

По словам спикера, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, поэтому обстановка диктует определенное изменение тактики, хотя "ситуация динамичная, напряженная, но контролируемая".

"Враг понемногу в некоторые дни включает бронегруппы, в некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами. Например, за вчера на одном из отрезков на Авдеевском направлении враг применял штурмовые малые пехотные группы сразу из 5-6 бригад. Это свидетельствует об интенсивности ведущихся боев", - добавил он.

Лиховий констатировал, что РФ сосредоточила на Авдеевском направлении около 50 тысяч личного состава.

Потери врага на Таврическом направлении

Общие потери россиян за прошедшие сутки на Таврическом направлении в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике - 50 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей.

"Нейтрализованы или уничтожены 263 БпЛА разных типов. В частности, 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия", - рассказал Тарнавский.

Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 73 авиаудара (больше всего с начала года), совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел.

Отметим, что в общей сложности потери России в войне в Украине на утро среды, 14 февраля, составили 1060 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 398 140 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 дронов, 39 ББМ и 66 артсистем.