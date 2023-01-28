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В ЗСУ пояснили, навіщо армія РФ використовує надувні танки на полі бою

Фото: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Армія РФ на своїх позиціях встановлюють гумові танки, аби Збройні сили України завдавали ударів по хибним позиціям, а не по справжнім бойовим машинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгенія Єріна в ефірі національного телемарафону.

"Таким чином вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій ми наносили удари по таким хибним позиціям", - йдеться у заяві.

Єрін додав, що вартість одного танку та одного макета неспівставні. І також це один зі способів введення оману, створення ілюзії посилення якогось окремого напрямку і неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки.

"Але всі ці моменти відслідковувалися і ми були готові, що будуть саме такі дії", - заявив Єрін.

Раніше повідомлялось, що гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 27 січня успішно відбили 12 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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