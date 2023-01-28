В ВСУ объяснили, зачем армия РФ использует надувные танки на поле боя

Армия РФ на своих позициях устанавливают резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире национального телемарафона.

"Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям", - говорится в заявлении.

Ерин добавил, что стоимость одного танка и одного макета несопоставима. И это один из способов введения заблуждения, создания иллюзии усиления какого-то отдельного направления и ложные данные о количестве вооружения и военной техники.

"Но все эти моменты отслеживались и мы были готовы, что будут именно такие действия", - заявил Ерин.