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В ВСУ объяснили, зачем армия РФ использует надувные танки на поле боя

Фото: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия РФ на своих позициях устанавливают резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире национального телемарафона.

"Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям", - говорится в заявлении.

Ерин добавил, что стоимость одного танка и одного макета несопоставима. И это один из способов введения заблуждения, создания иллюзии усиления какого-то отдельного направления и ложные данные о количестве вооружения и военной техники.

"Но все эти моменты отслеживались и мы были готовы, что будут именно такие действия", - заявил Ерин.

Ранее сообщалось, что резиновые российские танки, используемые армией РФ для наращивания присутствия "танковых подразделений" на войне в Украине, просто сдулись.

Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

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