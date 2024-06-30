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В ЗСУ пояснили частий "бомбопад" на території Росії

Неділя 30 червня 2024 02:18
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В ЗСУ пояснили частий "бомбопад" на території Росії Фото: авіація все частіше бомбить свою територію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

З початку цього року російська авіація скинула не територію своєї країни близько ста бомб. Такі часті випадки падіння авіабомб можна пояснити низкою факторів.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

Офіцер вказав, серед іншого, на низьку якість авіабомб у противника.

"Це нас рятує - що ці бомби не тільки не точні, а і технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії", - зазначив він.

Крім того, окупанти при завданні бомбових ударів бояться підлітати надто близько до території України, оскільки їм загрожує збиття через роботу систем протиповітряної оборони, додав Тимочко.

"Попри масованість російської авіації, вони не підлітають до лінії фронту, бо тоді їхнє збиття стає майже гарантованим. Тому вони намагаються працювати з відстані не менше 50 кілометрів від лінії фронту, а це викликає ряд технічних проблем", - розповів він.

Бомбардування авіацією РФ своєї території

Нагадаємо, ще у січні в Міністерстві оборони Великої Британії зазначали, що почастішали випадки, коли авіація РФ скидає бомби на своїй території. У британській розвідці розповіли, що це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку.

Додамо, наприкінці зими в Повітряних силах ЗСУ зауважили, що те, що російські літаки "гублять" бомби ще на території РФ до підльоту до України, не свідчить про зношеність ворожої авіації. Так, в Силах оборони пояснили, чому на це сподіватися не варто.

Проте зношеність бортів - теж один із факторів, який пояснює причини скидів авіацією РФ бомб на свою територію, звернули увагу у Повітряних силах.

Також повідомлялося, що після початку наступу російських окупантів у Харківській області, випадки падіння авіабомб через "нештатне сходження" на Бєлгородську область почастішали ще більше.

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