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У Повітряних силах розповіли, чому авіація РФ скидає бомби на свою територію

Середа 08 травня 2024 19:11
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У Повітряних силах розповіли, чому авіація РФ скидає бомби на свою територію Архівне фото: росіяни скидають авіабомби на свою територію (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські літаки скидають авіаційні бомби на територію своєї країни з різних причин. Це відбувається, зокрема, і через зношеність бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, скидання бомб на свою територію відбувається з низки причин.

"Безпосередньо це може бути, як і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - сказав Євлаш.

Також він уточнив, що це пов'язано з дефектами і поломками безпосередньо в самому літаку. Речник Повітряних сил додав, що під час заходу на удар, коли розганяється літак і скидається бомба, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

При цьому оперативно ремонтувати повітряні борти росіяни не можуть, зокрема й через міжнародні санкції.

Що передувало

Росіяни кидають свої бомби на територію РФ не вперше, проте публічно намагаються про це не говорити.

Приміром у березні окупанти кілька разів кидали бомби на Бєлгородську область. Наприкінці березня ASTRA писала, що за 2 тижні місяця росіяни скинули 14 авіабомб на Бєлгородську область.

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