Ігнат пояснив, чому не варто сподіватись на зношеність авіації РФ

Те, що російські літаки "гублять" бомби ще на території РФ до підльоту до України, не свідчить про зношеність ворожої авіації. На це сподіватися не варто, оскільки росіяни мають заводи, щоб продовжувати ресурс військових бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника Повітряних сил Юрія Ігната виданню " Укрінформ "

"Не варто сподіватися на те, що у них щось зноситься. Вони мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. А те, що не долітає, - це їхня криворукість, можливо, помилка, можливо, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО", - каже він.

Спікер навів ще один приклад - при пусках ракет з літаків Ту-95, вони падають у Каспійське море, де багато вже "плаває" ракет, що просто не спрацювали.

"Сподіваємося, що таких ракет буде все більше й більше. Можливо, через санкції, які частково впливають і вони недоотримують якісь запчастини, замінюють їх якимось іншими компонентами, можливо, це впливає", - припустив він.

Випадки втрати бомб авіацією РФ

1 лютого російський літак "упустив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Буквально кількома днями раніше, 27 січня, російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації. Так, авіабамбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постников Корочанського району Бєлгородської області. Того ж дня ще одну авіабомбу виявили у селі Стрілкове Бєлгородського району. Влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 осіб, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння снаряда.

Крім того, літаки Су-34 випадково скинули бомбу на Бєлгород.