ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові показали відео, на якому видно прапор України на одній з будівель.

Якщо подивитися на мапу бойових дій, то можна побачити, що село Зарічне знаходиться на північ від Слов'янська. Також згідно карти DeepState, ворог наступав у тому напрямку.