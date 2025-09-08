RU

ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе

Фото: село полностью перешло под контроль Сил обороны Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Также украинские военные показали видео, на котором видно флаг Украины на одном из зданий.

 

Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что село Заречное находится к северу от Славянска. Также согласно карте DeepState, враг наступал в том направлении.

 

 

ВСУ освобождают населенные пункты от РФ

Напомним, 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их подвиг в эти большие, решающие дни". - сообщил он.

