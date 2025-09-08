ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Также украинские военные показали видео, на котором видно флаг Украины на одном из зданий.

Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что село Заречное находится к северу от Славянска. Также согласно карте DeepState, враг наступал в том направлении.