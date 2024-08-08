ЗСУ повернули втрачені позиції біля Часового Яру: карти ISW

Сили оборони України повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру. Проте ворог також має територіальні успіхи у боях за Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У середу, 7 серпня, на півночі Харківської області продовжувалися обмежені позиційі бої. Однак жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

За твердженнями російських воєнків, ЗСУ перекидають додаткові сили та проводять контратаки в районі Глибокого та Вовчанська.

Також російський блогер заявив, що росіяни зачищають будинки в районі висотних будівель Волчанська та просунулися на 100 метрів у південній частині населеного пункту, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження.

Харківське угруповання військ повідомило, що війська РФ збільшують кількість артилерійських пострілів у напрямку Вовчанська. Зокрема, росіяни використовують артилерійські системи ТОС-1В.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що основні сили Північної групи військ (ПГВ) Росії наразі, як і раніше, дислоковані в Харківській області. Він підкреслив, що вони ще не були розгорнуті для відповіді на дії нібито України в Курській області.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська 7 серпня продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, ворог проводив наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Новоосинове, Колесниківки та Глушківки;

на північний захід від Кремінної в районі Невського та Макіївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Згідно з геолокаційними кадрами від 7 серпня, ворог нещодавно просунувся на північ від Білогорівки (на північний схід Сіверська) і на північний захід від Роздолівки (на південь від Сіверська).

Аналітики додали, що 6 та 7 серпня бої тривали:

на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки;

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки;

та на південь від Сіверску в районі Переїзного.

Водночас ЗСУ нещодавно відвоювали обмежені позиції біля Часового Яру. Геолокаційні кадри, зняті в невказану дату та опубліковані 7 серпня, показують, що українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2. Хоча, як пишуть аналітики, це сталося не протягом останнього дня.



Також в ISW додали, що бої продовжувалися:

у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий Часового Яру;

на північ від Часового Яру в лісовому масиві Орлово (трохи північніше мікрорайону Жовтневий);

і на схід від Часового Яру біля Іванівського.

Російські війська 7 серпня продовжили наземні атаки у напрямку Торецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Декілька російських джерел повторили заяву про те, що війська РФ просунулися в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там ЗСУ, хоча ISW не спостерігала свідчень успіхів росіян у Нью-Йорку.

У вівторок та середу бої тривали:

біля Торецька;

на південний схід від Торецька біля Північного;

і на південь від Торецька біля Нью-Йорка та Пантелеймонівки.

Крім того, джерела РФ стверджували, що росіяни просунулися 7 серпня у напрямку Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до одного кілометра в районі Желаного (південно-східніше від Покровська).

Повідомляється, що 6 та 7 серпня ворог провів атаки:

на схід від Покровська в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Калинового;

і на південний схід від Покровська в районі Веселого, Яснобродівки, Калинового, Бажаного, Новобажаного, Скучного, Межового та Карлівки.

Представник української бригади, що діє на Покровському напрямку, 6 серпня заявив, що росіяни, які діють у районі Покровська, використовують мотоцикли для наближення до українських позицій. Потім вони проводять піхотні атаки групами по п'ять-десять осіб, а іноді й до 100 осіб, щоб уникнути втрат бронетехніки.

Також він заявив, що російські війська ховаються серед убитих на полі бою, щоб приховати свої пересування.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Також аналітики пишуть, що бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки;

на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного та Володимирівки.

Крім того, кадри від 7 серпня свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки.

"Південна вісь"

У вівторок та середу, 6 та 7 серпня, на заході Запорізької області в районі Роботино та Вербового тривали позиційні бої. Однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Крім того, росіяни 7 серпня продовжили обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.