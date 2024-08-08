ВСУ вернули утраченные позиции возле Часового Яра: карты ISW

Силы обороны Украины вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра. Однако враг так же имеет территориальные успехи в боях за Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В среду, 7 августа, на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои. Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По утверждениям российских военкоров, ВСУ перебрасывают дополнительные силы и проводят контратаки в районе Глубокого и Волчанска.

Также российский блогер заявил, что россияне зачищают дома в районе высотных зданий Волчанска и продвинулись на 100 метров в южной части населенного пункта, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этому утверждению.

Харьковская группировка войск сообщила, что войска РФ увеличивают количество артиллерийских выстрелов в направлении Волчанска. В частности, россияне используют артиллерийские системы ТОС-1В.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что основные силы Северной группы войск (СГВ) России в настоящее время по-прежнему дислоцированы в Харьковской области. Он подчеркнул, что они еще не были развернуты для ответа на продолжающиеся действия якобы Украины в Курской области.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 7 августа продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Согласно информации Генштаба ВСУ, враг проводил наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

восточнее Купянска в районе Петропавловки;

юго-восточнее Купянска в районе Новоосиново, Колесниковки и Глушковки;

северо-западнее Кременной в районе Невского и Макеевки;

западнее Кременной в районе Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Согласно геолокационным кадрам от 7 августа, враг недавно продвинулся к северу от Белогоровки (к северо-востоку Северска) и к северо-западу от Раздоловки (к югу от Северска).

Аналитики добавили, что 6 и 7 августа бои продолжались:

к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки;

к востоку от Северска в районе Верхнекаменского;

к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки;

и к югу от Сиверска в районе Переездного.

В то же время ВСУ недавно отвоевали ограниченные позиции возле Часового Яра. Геолокационные кадры, снятые в неуказанную дату и опубликованные 7 августа, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс и отвоевали некоторые позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2. Хотя, как пишут аналитики, это произошло не в течение последнего дня.



Также в ISW добавили, что бои продолжались:

в восточных микрорайонах Новый и Октябрьский Часового Яра;

к северу от Часового Яра в лесном массиве Орлово (чуть севернее микрорайона Октябрьский);

и к востоку от Часового Яра около Ивановского.

Российские войска 7 августа продолжили наземные атаки в направлении Торецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Несколько российских источников повторили заявление о том, что войска РФ продвинулись в пределах Нью-Йорка, захватили почти весь поселок и могут окружить там ВСУ, хотя ISW не наблюдала свидетельств успехов россиян в Нью-Йорке.

Во вторник и среду бои продолжались:

около Торецка;

к юго-востоку от Торецка около Северного;

и к югу от Торецка около Ню-Йорка и Пантелеймоновки.

Кроме того, источники РФ утверждали, что россияне продвинулись 7 августа в направлении Покровска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись до одного километра в районе Желанного (юго-восточнее Покровска).

Сообщается, что 6 и 7 августа враг провел атаки:

к востоку от Покровска в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Калиново;

и к юго-востоку от Покровска в районе Веселого, Яснобродовки, Калиново, Желанного, Новожеланного, Скучного, Межового и Карловки.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 6 августа заявил, что россияне действующие в районе Покровска, используют мотоциклы для приближения к украинским позициям. Затем они проводят пехотные атаки группами по пять-десять человек, а иногда и до 100 человек, чтобы избежать потерь бронетехники.

Также он заявил, что российские войска прячутся среди убитых на поле боя, чтобы скрыть свои передвижения.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Также аналитики пишут, что бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки;

к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки, Водяного и Владимировки.

Кроме того, кадры от 7 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей к югу от Большой Новоселки.

"Южная ось"

Во вторник и среду, 6 и 7 августа, на западе Запорожской области в районе Работино и Вербового продолжались позиционные бои. Однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Кроме того, россияне 7 августа продолжили ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.