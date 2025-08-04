ЗСУ потужними ударами знищили ворожі гармати та склад боєприпасів (відео)

Операції українських воїнів

До слова, сьогодні, 4 серпня, джерела РБК-Україна повідомили, що в тимчасово окупованому Бердянську на електропідстанції прогримів вибух.

Унаслідок цього було знеструмлено велику ремонтну базу і склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ, які ворог обладнав на території колишнього заводу "Бердянські жниварки".

Співрозмовники видання уточнили, що остаточні наслідки вибуху ще уточнюють.

Також учора, 3 серпня, українські захисники атакували аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Метою стала ворожа тактична авіація.