ЗСУ потужними ударами знищили ворожі гармати та склад боєприпасів (відео)

Українським захисникам вдалося знищити гармати та польовий склад боєприпасів росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Галицького у Facebook.
Як зазначили в бригаді, внаслідок прицільних атак українських захисників на Запорізькому напрямку було уражено та знищено:
"Завдяки злагодженим діям наших гармашів російські гармати вкотре були перетворені на купи металобрухту. Кожна уражена ворожа ціль - врятовані життя українців", - наголосили в бригаді.
До слова, сьогодні, 4 серпня, джерела РБК-Україна повідомили, що в тимчасово окупованому Бердянську на електропідстанції прогримів вибух.
Унаслідок цього було знеструмлено велику ремонтну базу і склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ, які ворог обладнав на території колишнього заводу "Бердянські жниварки".
Співрозмовники видання уточнили, що остаточні наслідки вибуху ще уточнюють.
Також учора, 3 серпня, українські захисники атакували аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Метою стала ворожа тактична авіація.