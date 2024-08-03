UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ потопили "Ростов-на-Дону". Експерт пояснив, яку зброю могли використати військові

Фото: ЗСУ потопили Ростов-на-Дону (mil.ru)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Військові Збройних сил України потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Для цього військові могли використати ракету ATACMS або й взагалі завдати комбінованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі військово-морського експерта Defence Express Володимира Заблоцького та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Представники окупаційної "адміністрації" у ніч на 2 серпня заявили про атаку безпілотників та ракетний удар по Севастополі. Знищення "Ростова-на-Дону" цілком збігається з ударами в окупованому Криму.

Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що нібито частина балістичної ракети ATACMS пробила дах дев'ятиповерхівки.

Коваленко зауважив, що версія про те, що "Ростов" могла потопити ракета ATACMS, є цілком правдоподібною.

"Тим більше, що напередодні було опубліковано відео, як запускаються ці ракети у бік Криму. Звичайно, там немає верифікації, коли саме відео було зроблено. Але в принципі, так. ATACMS - саме ті ракети, перед якими російські засоби ППО майже безпорадні", - Розповів він виданню.

Заблоцький своєю чергою вважає, що скоріше за все удар був комбінованим. І сумнівається, що підводний човен потопила ракета ATACMS.

"Навряд чи, тому що касетний ATACMS більше для ураження аеродромів, скупчення техніки та піхоти. А це точкова ціль. Тому, я вважаю, що це була крилата ракета", - каже експерт.

 

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що військові ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про підводний човен та удар ЗСУ, можна дізнатись в матеріалі - "Ростов-на-Дону" пішов на дно. Що відомо та чим ЗСУ могли потопити субмарину РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростов-на-ДонуВійна Росії проти УкраїниОкупанти