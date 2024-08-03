ВСУ потопили "Ростов-на-Дону". Эксперт объяснил, какое оружие могли использовать военные

Представители оккупационной "администрации" в ночь на 2 августа заявили об атаке беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Уничтожение "Ростова-на-Дону" полностью совпадает с ударами в оккупированном Крыму.

Местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что якобы часть баллистической ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажки.

Коваленко отметил, что версия о том, что "Ростов" могла потопить ракета ATACMS, вполне правдоподобна.

"Тем более что накануне было опубликовано видео, как запускаются эти ракеты в сторону Крыма. Конечно, там нет верификации, когда само видео было сделано. Но в принципе, да. ATACMS - именно те ракеты, перед которыми российские средства ПВО почти беспомощны", - рассказал он изданию.

Заблоцкий в свою очередь считает, что, скорее всего, удар был комбинированным. И сомневается, что подлодка потопила ракета ATACMS.

"Вряд ли, потому что кассетный ATACMS больше для поражения аэродромов, скопления техники и пехоты. А это точечная цель. Поэтому я считаю, что это была крылатая ракета", - говорит эксперт.