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ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу у Луганській області

Фото: ЗСУ починають брати під контроль логістичну артерії у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ЗСУ у Луганській області мають певні успіхи. Українські бійці поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для окупантів трасою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

"Отже, одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що ЗСУ у Харківській області встановили вогневий контроль над артерією Вовчанськ-Великий Бурлук-Куп'янськ-Ізюм, а потім пішли в контрнаступ.

"За завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар", - зазначили у Страткомі.

У ЗСУ оцінюють, що у разі встановлення контролю над трасою у Луганській області ситуація на полі бою може змінитися.

Нагадаємо, за даними ISW, українські сили продовжують операції поблизу Лиману у Донецькій області, тим часом Росія продовжує стягувати війська у Запорізьку область.

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