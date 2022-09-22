ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для россиян трассу в Луганской области

"Следовательно, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ", - говорится в сообщении.

Военные напомнили, что ВСУ в Харьковской области установили огневой контроль над артерией Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм, а затем пошли в контрнаступление.

"По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганской области, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар", - отметили в Страткоме.

В ВСУ оценивают, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области, ситуация на поле боя может измениться.