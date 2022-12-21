ЗСУ постійно намагаються прорвати оборону росіян під Кремінною: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

20 грудня російські війська продовжили наносити обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції вздовж лінії Кремінна-Сватове. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового), Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) та Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також проводили штурми поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Повідомляється, що 20 грудня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної. Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські війська просунулися на кілька кілометрів у напрямку Кремінної. Джерело, пов’язане з БАРС-13 (російський бойовий резерв), стверджувало, що українські сили постійно намагаються прорвати російську оборону поблизу Кремінної. Сили так званої "ЛНР" заявили, що українські війська завдали ударів по Сватовому та Новоселівці (53 км на південний схід від Сватового) з ракет HIMARS та 155-мм артилерії.

Бої на Донбасі

Темпи просування Росії в районі Бахмута не зросли за попередні тижні. За оцінками ISW, з 1 жовтня по 20 грудня російські війська здобули в районі Бахмута загалом 192 кв км. З 1 жовтня по 1 листопада російські війська здобули 100 кв км. Швидкість російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно еквівалентна темпу російського наступу протягом жовтня. Російські джерела, ймовірно, продовжать спроби неправдиво стверджувати, що російські війська захоплюють значну частину території в районі Бахмута.

20 грудня російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Бахмута, в межах 33 км на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам’янського та Підгороднього та в межах 14 км на південь від Бахмута в районі Опитного та Курдюмівки.

Російський військовий блогер стверджував, що елементи групи "Вагнера" намагалися прорвати українську оборону на північний схід від Бахмута біля Бахмутського. Інший російський військовий блогер заявив, що на околицях Бахмута тривають запеклі бої між російськими та українськими військами. The Wall Street Journal опублікував інтерв’ю з українським командиром, який заявив, що російські артилерійські удари по Бахмуту є менш інтенсивними, ніж ті, що його підрозділ зазнав на Херсонському фронті під час українського контрнаступу там, і припустив, що у росіян в районі Бахмута, можливо, закінчуються боєприпаси.

Джерело в соцмережі опублікувало кадри, на яких український військовий стверджує, що українські війська 19 грудня відбили 500 метрів території біля Опитного. На відео з геолокацією, опублікованому 20 грудня, видно, як українські сили патрулюють Опитне. Російські військові блогери стверджували, що російські війська також проводили штурм на південь від Бахмута в районі Кліщіївки, де українські війська нібито оточили населений пункт опорними пунктами та перетворили його на серйозний оборонний вузол. Один російський військовий блогер стверджував, що елементи групи "Вагнера" планують штурмувати Кліщіївку, а захоплення населеного пункту дозволить російським військам перешкодити українським силам перекидати техніку та особовий склад уздовж маршруту постачання Бахмут-Костянтинівка (шосе T0504).

20 грудня російські війська продовжили наступ у районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Красногорівки (24 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (28 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що 5-та бригада народного ополчення так званої ДНР" мало просувалася в Мар’їнці. Інший російський військовий блогер стверджував, що навіть якщо російські війська повністю захоплять Мар’їнку, скупчення українських укріпрайонів поблизу Мар’їнки ймовірно й надалі стримуватиме дії російських військ у цьому районі. Ще один військовий блогер заявив, що російські війська проводили штурм поблизу Новомихайлівки (37 км на південний захід від Авдіївки) та Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також провели невдалий штурм у напрямку Олександрополя (17 км на північний схід від Авдіївки), намагаючись перерізати трасу Н-20 і оточити український гарнізон у Новбахмутівці (14 км на північний схід від Авдіївки). Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

Ситуація на півдні

Російські війська розширюють укріплення в лівобережній Херсонській області та продовжують обстріли населених пунктів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Геолокаційні кадри показали, що російські війська помітно розширили укріплення біля Бехтеріва (приблизно 50 км на південний захід від Херсона) між 15 листопада та 20 грудня. Речник Південної оборони Наталія Гуменюк заявила, що російські війська продовжують нарощувати війська в напрямку Кінбурнської коси, проте українські сили продовжують контрбатарейні дії в цьому районі. Гуменюк додала, що російські війська продовжують обстріли Нікополя Дніпропетровської області, намагаючись спровокувати українські сили на артилерійський вогонь у відповідь. Українські чиновники та користувачі соцмереж повідомили, що російські війська обстріляли місто Херсон і населені пункти на правому березі річки Дніпро на заході Херсонської області.

Українські війська продовжили завдавати ударів по матеріально-технічному забезпеченню Росії на півдні України. Генштаб України повідомив, що 18 грудня українські війська затримали російський пункт постійної дислокації в районі Чаплинки (приблизно 76 км на південний схід від Херсона). У Генштабі також додали, що українські війська блокували зосередження російської живої сили та техніки в Пологах, Василівці та Камінці-Дніпровській, поранивши до 130 російських військовослужбовців та знищивши 10 одиниць техніки.

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому показано вибух російської вантажівки на Кримському перешийку поблизу Чонгарського півострова Херсонської області, але російські джерела не коментують причину вибуху.