ВСУ постоянно пытаются прорвать оборону россиян под Кременной: карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

20 декабря российские войска продолжили наносить ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вдоль линии Кременно-Сватово. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватового), Краснопоповки (6 км к северу от Кременной) и Григоровки (11 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также проводили штурмы вблизи Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Сообщается, что 20 декабря украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска продвинулись на несколько километров в направлении Кременной. Источник, связанный с БАРС-13 (российский боевой резерв), утверждал, что украинские силы постоянно пытаются прорвать российскую оборону вблизи Кременной. Силы так называемой "ЛНР" заявили, что украинские войска нанесли удары по Сватовому и Новоселовке (53 км юго-восточнее Сватового) с ракет HIMARS и 155-мм артиллерии.

Бои на Донбассе

Темпы продвижения России в районе Бахмута не выросли за предыдущие недели. По оценкам ISW, с 1 октября по 20 декабря российские войска получили в районе Бахмута в общей сложности 192 кв км. С 1 октября по 1 ноября русские войска обрели 100 кв км. Скорость российского продвижения в районе Бахмута за последние 50 дней примерно эквивалентна темпу российского наступления в течение октября. Российские источники, вероятно, продолжат попытки ложно утверждать, что российские войска захватывают значительную часть территории в районе Бахмута.

20 декабря русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Бахмута, в пределах 33 км к северо-востоку от Бахмута в районе Верхнекаменского и Подгородного и в пределах 14 км к югу от Бахмута в районе Опытного и Курдюмовки.

Российский военный блоггер утверждал, что элементы группы "Вагнера" пытались прорвать украинскую оборону к северо-востоку от Бахмута у Бахмутского. Другой российский военный блоггер заявил, что в окрестностях Бахмута продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. The Wall Street Journal опубликовал интервью с украинским командиром, который заявил, что российские артиллерийские удары по Бахмуту менее интенсивны, чем те, что его подразделение испытало на Херсонском фронте во время украинского контрнаступления там, и предположил, что у россиян в районе Бахмута возможно, заканчиваются боеприпасы.

Источник в соцсети опубликовал кадры, на которых украинский военный утверждает, что украинские войска 19 декабря отразили 500 метров территории возле Опытного. На видео с геолокацией, опубликованном 20 декабря, видно, как украинские силы патрулируют Опытное. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска также проводили штурм к югу от Бахмута в районе Клещиевки, где украинские войска якобы оцепили населенный пункт опорными пунктами и превратили его в серьезный оборонный узел. Один российский военный блоггер утверждал, что элементы группы "Вагнера" планируют штурмовать Клищиевку, а захват населенного пункта позволит российским войскам помешать украинским силам опрокидывать технику и личный состав вдоль маршрута поставки Бахмут-Константиновка (шоссе T0504).

20 декабря российские войска продолжили наступление в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Красногоровки (24 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (28 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что 5-я бригада народного ополчения так называемой ДНР мало продвигалась в Марьинке. Еще один военный блоггер заявил, что российские войска проводили штурм вблизи Новомихайловки (37 км к юго-западу от Авдеевки) и Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также провели неудачный штурм в направлении Александрополя (17 км северо-восточнее Авдеевки), пытаясь перерезать трассу Н-20 и оцепить украинский гарнизон в Новбахмутовке (14 км северо-восточнее Авдеевки). Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали регулярный огонь по косвенной наводке вдоль линии столкновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

Ситуация на юге

Российские войска расширяют укрепления в левобережной Херсонской области и продолжают обстрелы населенных пунктов в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Геолокационные кадры показали, что российские войска заметно расширили укрепление у Бехтерива (примерно 50 км юго-западнее Херсона) между 15 ноября и 20 декабря. Представитель Южной обороны Наталья Гуменюк заявила, что российские войска продолжают наращивать войска в направлении Кинбурнской косы, однако украинские силы продолжают контрбатарейные действия в этом районе. Гуменюк добавила, что российские войска продолжают обстрелы Никополя Днепропетровской области, пытаясь спровоцировать украинские силы на ответный артиллерийский огонь. Украинские чиновники и пользователи соцсетей сообщили, что российские войска обстреляли город Херсон и населённые пункты на правом берегу реки Днепр на западе Херсонской области.

Украинские войска продолжили наносить удары по материально-техническому обеспечению России на юге Украины. Генштаб Украины сообщил, что 18 декабря украинские войска задержали российский пункт постоянной дислокации в районе Чаплинки (около 76 км юго-восточнее Херсона). В Генштабе также добавили, что украинские войска блокировали сосредоточение российской живой силы и техники в Пологах, Васильевке и Каменец-Днепровской, ранив до 130 российских военнослужащих и уничтожив 10 единиц техники.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором показан взрыв российского грузовика на Крымском перешейке у Чонгарского полуострова Херсонской области, но российские источники не комментируют причину взрыва.