ЗСУ посилюють оборону в районі Авдіївки, зокрема західніше міста, - Тарнавський

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат", - розповів він.

Атаки ворога

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу - 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення - найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

"Лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою - 25, на Запоріжжі - 6", - додав генерал.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

По всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки. Напередодні РБК-Україна писало, що Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкине.

Загалом, українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила 2 зенітні ракетні комплекси противника.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).