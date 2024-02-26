Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW

За останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів. За попередньою інформацією, українські війська відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 25 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів за останній тиждень.

Позиційні бої продовжуються:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися в районі Бахмуту 25 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 25 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали:

у районі Іванівського;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка та Південного.

Представник Українського Таврійського угруповання військ Дмитро Ліховий заявив, що українські війська відійшли на західну околицю Ласточкиного, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичева та Степового;

на захід від Авдіївки в районі Ластівчиного, Тоненького та Північного;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Повідомляється, що 25 лютого українські війська поновили деякі позиції на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки;

на південь від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські та українські джерела повідомляють про бої на південь від Золотої Ниви та Новодонецького (обидва на південний схід від Великої Новосілки) та поблизу Гуляйполя (45 км на південний захід від Великої Новосілки).

Повідомляється, що російські війська просунулися в межах Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що продовжуються, на заході Запорізької області.

Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що російські війська атакують і просуваються у східній та північній частині Роботиного, а інші російські блогери стверджували, що в населеному пункті та навколо нього тривають запеклі бої.

Деякі блогери додатково зазначили, що українські війська намагаються контратакувати та відтіснити російські війська назад до околиць Роботиного.

Російське джерело також повідомило, що російські війська активізувалися на Кам'янській ділянці фронту (приблизно за 35 км на північний захід від Роботиного) і що в цьому районі тривають бої.

Відео з геолокацією, опубліковане 25 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися вздовж вулиці Остапа Вишні у Кринках.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої в Кринках, які продовжуються, попри заяви Росії про те, що російські війська повністю відбили населений пункт.