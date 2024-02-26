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ВСУ усиливают оборону в районе Авдеевки, в том числе западнее города, - Тарновский

Фото: ВСУ усиливают оборону в районе Авдеевки, в том числе западнее города (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные усиливают оборону на Авдеевском направлении. В частности, речь идет об обороне населенных пунктов, расположенных западнее Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери", - рассказал он.

Атаки врага

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за минувшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели). Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

"Только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой - 25, на Запорожье - 6", - добавил генерал.

Потери РФ на Таврическом направлении

По всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них - именно на Донетчине и под Авдеевкой.

Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожены или повреждены 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки. Днем ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкино.

В общей сложности, за сутки украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, в отчете Института изучения войны говорится, что за последнюю неделю российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терны. По предварительной информации, ВСУ восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).

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