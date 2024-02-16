ЗСУ пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на лівому березі Дніпра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Так, за минулу добу на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили:

62 окупанта;

4 гармати;

16 одиниць авто-бронетехніки;

2 станції радіолокаційної боротьби;

1 одиницю інженерної техніки;

1 генератор.

Окрім того, було пошкоджено телекомунікаційну вежу росіян.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.