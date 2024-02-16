ВСУ повредили телекоммуникационную башню россиян на левом берегу Днепра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как отмечается, Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Так, за прошедшие сутки на левом берегу Днепра ВСУ уничтожили:

62 оккупанта;

4 пушки;

16 единиц автобронетехники;

2 радиолокационной станции борьбы;

1 единицу инженерной техники;

1 генератор.

Кроме того, была повреждена телекоммуникационная башня россиян.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.