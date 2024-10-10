ЗСУ поповнили "обмінний фонд" групою росіян у Харківській області (відео)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бійці Головного управління розвідки (ГУР) взяли у полон росіян під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на півночі Харківської області.

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