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ВСУ пополнили "обменный фонд" группой россиян в Харьковской области (видео)

Иллюстративное изображение (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы бригады "Спартан", которые выполняют боевые задачи в Харьковской области, пополнили "обменный фонд" Украины. На этот раз в плен были взяты еще пять российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков".

Общий портрет пленных банален: 

  • от 29 до 42 лет; 
  • бывшие осужденные, которые подписали контракты этим летом, находясь в разных СИЗО; 
  • пошли воевать с общей "целью" - заработать денег и освободиться от уголовного наказания. 

"Некоторым из них даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера. Однако их судьба сложилась совсем иначе. Группа российских оккупантов провалила задачу - занять посадку, окопаться и ждать подкрепления - и попала в плен", - добавляют в ОТГ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) взяли в плен россиян во время освобождениія агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ХарьковРоссийская Федерация