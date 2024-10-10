ВСУ пополнили "обменный фонд" группой россиян в Харьковской области (видео)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) взяли в плен россиян во время освобождениія агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской области.

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