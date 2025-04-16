ЗСУ "помстились" за удар РФ по Сумах, а Рютте приїхав в Україну: новини за 15 квітня

Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. А генеральний секретар НАТО Марк Рютт прибув з неанонсованим візитом в Україну.

Більш детально про те, що сталося у вівторок 15 квітня - у матеріалі РБК-Україна .

Санкції проти РФ і підтримка України: у Конгресі США представили потужний законопроект

Законодавці в Палаті представників представили законопроект, який передбачає виділення коштів на відбудову України, купівлю зброї та розширення санкцій проти Росії.

Чи ухвалять документ у Палаті представників, де більшість належить республіканцям, поки невідомо.

Розкол у команді Трампа? Рубіо і Келлог закликали до обережності з Путіним, інші - до діалогу

Як пише The Wall Street Journal, кілька старших помічників Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення Москви до миру з Україною. До цієї групи входять держсекретар Марко Рубіо і посланець з питань України Кіт Келлог. Вони радять зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки з боку Києва.

За даними видання, Трамп досі стоїть на боці спецпредставника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир.

Трамп любить королівську сім'ю. Венс допустив торговельну угоду з Британією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація США дуже тісно працює з урядом прем'єр-міністра Кіра Стармера над торговельною угодою.

"Президент дійсно любить Сполучене Королівство. Він любив королеву. Він захоплюється королем і любить його. Це дуже важливі відносини", - сказав він.

Для СБУ та розвідки затвердили окремий механізм бронювання від мобілізації

Раніше загальні правила бронювання не враховували специфіку обліку у цих структурах. Наразі визначено, що дія старих норм на них не поширюється, та впроваджено спеціальну процедуру бронювання на період мобілізації та військового стану.

Пекін відповів на прохання китайських полонених в Україні про обмін

Речник МЗС Китаю заявив, що Пекін видавав попередження безпеки, вимагаючи від громадян триматися якомога далі від війни. За його словами, наразі Китай перевіряє ситуацію і розглядає особисту поведінку полонених відповідно до закону.

"Ми закликаємо відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну та справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій та галасу", - сказав речник.

ЗМІ повідомляли про проблеми з німецькою зброєю для України: що каже посол

Кілька днів тому німецькі ЗМІ повідомили про технічні проблеми у зброї, яку Німеччина передала Україні. У матеріалах йшлося, зокрема, про її обмежену здатність у бойових умовах. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголосив, що мова не йде про "непридатну зброю".

"Звичайно, в умовах війни з’являються підказки, що зі зброєю не так і що треба змінити. Між Німеччиною та Україною з цього приводу є обмін. Це не скандал, а процес вдосконалення", - додав посол.

Зеленський заявив, що переговори щодо угоди про корисні копалини між США та Україною пройшли "позитивно"

"Перемовини пройшли, вони були позитивні, це була технічна зустріч, технічних команд. Зустріч на цьому рівні, в різному форматі - і онлайн і офлайн - будуть продовжуватись весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій вони покажуть, що вони напрацювали. Обидві сторони закінчили зустріч позитивно", - сказав президент.

Сили оборони "покарали" російську бригаду, яка ударила по Сумах у Вербну неділю

За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області.

Ці об'єкти пов'язані з росіянами, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Було уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Наразі результати удару уточнюються.

ССО налетіли на ворожий бліндаж: двох окупантів знищили, троє здались у полон

Як розповіли військові, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.

Було швидко та ретельно сплановано операцію щодо атаки на ворога і оператори висунулись у бік їх позицій.

Рютте несподівано приїхав в Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 15 квітня, прибув з неанонсованим візитом в Україну.

Як повідомив сам Рютте, він разом із Зеленським відвідав місто Одеса.

"Український народ пережив багато - не в останню чергу напад Росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - написав Рютте у Twitter.