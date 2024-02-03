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ЗСУ показали знищення колони бронетехніки окупантів під Новомихайлівкою

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили ворожу колону (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади знищили колону ворожої бронетехніки, яка прямувала на штурм позицій ЗСУ біля Новомихайлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 72 бригади "Чорних запорожців".

"Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно - кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи", - зазначили бійці бригади в описі до відео.

На відео також можна побачити, як під час руху два російські танки не змогли поділити дорогу, внаслідок чого один з них був виведений з ладу та пізніше добитий українським дроном.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті, за даними Генерального штабу ЗСУ, відбулося 77 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують штурми Авдіївки і довколишніх населених пунктів Донецької області.

За вчора російська армія втратила 880 солдатів, 10 танків, 13 броньованих машин, 26 артилерійських систем та багато іншої техніки.

Як заявляв начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Вже зараз ворогу не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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