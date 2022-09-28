ЗСУ показали збиття двох ворожих літаків Су-25 на Донбасі (відео)

Фото: ЗСУ показали збиття двох ворожих літаків Су-25 на Донбасі (Getty Images)

Українські бійці на Донбасі збили ще два російські бойові літаки Су-25. Відео "приземлення" однієї з ворожих цілей опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Ворожий літакопад - два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині", - йдеться в повідомленні. Так, влучними пострілами вчора і позавчора наші бійці змогли уразити два російські літаки. Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків. "До вашої уваги - відео одного з пострілів, розмов бойовиків, а також фото літака, що димить, зняті камерою безпілотника", - йдеться в описі під відео.