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ВСУ показали сбитие двух вражеских самолетов Су-25 на Донбассе (видео)

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Донбасс, Среда 28 сентября 2022 09:09
ВСУ показали сбитие двух вражеских самолетов Су-25 на Донбассе (видео) Фото: ВСУ показали сбитие двух вражеских самолетов Су-25 на Донбассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы на Донбассе сбили еще два российских боевых самолета Су-25. Видео "приземление" одной из вражеских целей было опубликовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Вражеский самолетопад - два подтвержденных сбивания российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, точными выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два российских самолета.

Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков.

"К вашему вниманию - видео одного из выстрелов, разговоров боевиков, а также фото дымящего самолета, снятые камерой беспилотника", - говорится в описании под видео.

Напомним, что с начала полномасштабной войны наши защитники уже уничтожили более 260-ти боевых самолетов россиян.

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