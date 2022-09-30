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ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку (відео)

Фото: ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковане відео ймовірної втечі російських військових на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.

Окупанти визнають поразку?

Тим часом ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомляє, що окупаційні війська нібито вже не повністю контролюють Ямпіль, а також визнав, що в Лимані росіяни взяті у "півкільце".

Разом з тим наші військові публікують відео, де розповідають, що вже взяли під контроль населений пункт Ямпіль на Донбасі, це означає те, що ЗСУ впритул підійшли до Лиману зі східного боку.

ISW повідомляє про ймовірне оточення росіян у Лимані

Нагадаємо, що за свіжими даними американського Інституту вивчення війни, наші військові прорвали оборону РФ під Ставками та перерізали дорогу Торське-Дробишеве - це був останній шлях постачання та відходу ворога на захід від Лимана.

ЗСУ також відрізали доступ росіян до дороги Сватово-Лиман - основної лінії зв'язку, що підтримує її угруповання у самому Лимані.

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