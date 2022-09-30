RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении (видео)

Фото: ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликовано видео вероятного бегства российских военных на Лиманском направлении на Донбассе. По предварительным оценкам, там оккупанты могли оказаться в окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", - говорится в описании под видео.

Оккупанты признают поражение?

Между тем, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщает, что оккупационные войска якобы уже не полностью контролируют Ямполь, а также признал, что в Лимане россияне взяты в "полукольцо".

Тем временем наши военные публикуют видео, где рассказывают, что уже взяли под контроль населенный пункт Ямполь на Донбассе, это означает, что ВСУ вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

ISW сообщает о вероятном окружении россиян в Лимане

Напомним, что по свежим данным американского Института изучения войны, наши военные прорвали оборону РФ под Ставками и перерезали дорогу Торское-Дробышево - это был последний путь поставки и ухода врага к западу от Лимана.

ВСУ также отрезали доступ россиян к дороге Сватово-Лиман - основной линии связи, поддерживающей ее группировку в самом Лимане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонбасс