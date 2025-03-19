ЗСУ показали відео знищення ворожої автоколони, "Граду" та "Стріли-10"

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 897 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали більш як півтори тисячі солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 149 дронів та іншу техніку ворога.

Ми також повідомляли, що раніше сьогодні у Луганській області прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів. В результаті успішної операції росіяни втратили кілька одиниць техніки та склад паливно-мастильних матеріалів.

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