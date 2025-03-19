ВСУ показали видео уничтожения вражеской автоколонны, "Града" и "Стрелы-10"

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили более полутора тысяч солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

Мы также сообщали, что ранее сегодня в Луганской области пограничники ударили дронами по позициям оккупантов. В результате успешной операции россияне потеряли несколько единиц техники и склад горюче-смазочных материалов.

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