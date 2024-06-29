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ЗСУ показали відео знищення ворога за допомогою FPV-дронів та безпілотника Vampire

Ілюстративне фото: ЗСУ показали відео знищення ворога за допомогою FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські захисники 17 ОТБр за допомогою FPV-дронів та безпілотників Vampire уразили бойові машини піхоти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Як розповіли у відомстві, на відео показана робота ударних безпілотних авіаційних комплексів 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

На відео показано, як за допомогою безпілотників бійці знищують ворожу техніку та місця базування росіян.

Що відомо про Vampire

Vampire - це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. Vampire - великий гексакоптер, здатний піднімати корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Характеристики:

  • дальність польоту: 10 км;
  • дальність зв'язку: 6 км;
  • висота польоту: 400 м;
  • швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
  • час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Раніше РБК-Україна розповідало, що легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема, було опубліковано відео боїв на Харківському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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