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В ГУР показали, як легіонери нищать росіян на Харківському напрямку (відео)

Україна, Четвер 27 червня 2024 11:07
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В ГУР показали, як легіонери нищать росіян на Харківському напрямку (відео) Фото: легіонери ГУР знищують росіян на Харківському напрямку (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема – на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.

Що відомо про легіонерів

Міжнародний легіон Головного управління розвідки (ГУР) включає добровольців з більш ніж 50 країн.

Зокрема, раніше ГУР показало роботу воїнів Міжнародного легіону під Часовим Яром, які відбивають спроби російських атак.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.

За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.

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