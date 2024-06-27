В ГУР показали, як легіонери нищать росіян на Харківському напрямку (відео)
Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема – на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.
Що відомо про легіонерів
Міжнародний легіон Головного управління розвідки (ГУР) включає добровольців з більш ніж 50 країн.
Зокрема, раніше ГУР показало роботу воїнів Міжнародного легіону під Часовим Яром, які відбивають спроби російських атак.
Ситуація у Харківській області
Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.
За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.
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