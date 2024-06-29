RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали видео уничтожения врага с помощью FPV-дронов и беспилотника Vampire

Иллюстративное фото: ВСУ показали видео уничтожение врага с помощью FPV-дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники 17 ОТБр с помощью FPV-дронов и беспилотников Vampire поразили боевые машины пехоты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Как рассказали в ведомстве, на видео показана работа ударных беспилотных авиационных комплексов 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

На видео показано, как с помощью беспилотников бойцы уничтожают вражескую технику и места россиян.

Что известно о Vampire

Vampire – это украинские дроны, часть деталей которых изготавливают с помощью 3D-печати, что снижает их стоимость. Vampire – большой гексакоптер, способный поднимать полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 метров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

  • дальность полета: 10 км;
  • дальность связи: 6 км;
  • высота полета: 400 м;
  • скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
  • время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают оккупантов на линии фронта. В частности, было опубликовано видео сражений на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине